Amy Pieters geopereerd aan hoofd na ongeval op stage

Pieters was op pad met de Nederlandse baanploeg toen het ongeval gebeurde. Ze zou ten val gekomen zijn na een botsing binnen de ploeg. Veel details geeft de Nederlandse wielerbond KNWU niet prijs, maar Pieters verloor dus het bewustzijn en werd geopereerd aan haar hoofd.

Bij de operatie hebben de artsen de druk in haar hoofd weggenomen die was ontstaan door de val. De komende dagen wordt Pieters in slaap gehouden. Pas wanneer de artsen haar laten ontwaken, kan een inschatting worden gemaakt van de eventuele schade.

Haar familie is afgereisd naar het ziekenhuis. Ook bondscoach Fulco van Gulik blijft met een kleine delegatie in Spanje om de 30-jarige renster waar mogelijk te steunen, de rest van de baanselectie vliegt zoals gepland terug naar Nederland.



"Momenteel kunnen er geen verdere mededelingen worden gedaan over het ongeval en vragen wij iedereen de privacy van de betrokkenen te respecteren", klinkt het bij haar ploeg SD Worx.