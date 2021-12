AA Gent als enige nog op 3 fronten actief: "Liever wedstrijden dan trainingen"

Net als in de competitie zette AA Gent Standard opzij met 3-1. "Ik vond ons in de eerste helft iets te onrustig aan de bal", zei Vanhaezebrouck. "Maar je moet altijd grinta tonen tegen Standard en in de Beker. Twee elementen die bepalen dat je moet knokken."

"In de tweede helft hebben we tactisch bijgestuurd en dan liep het een stuk beter. Natuurlijk pakken we na 30 seconden meteen de gelijkmaker, dat was niet verwacht. Maar we hebben een goede reactie getoond."

"Na het tweede doelpunt hadden we nog veel kansen om sneller te scoren, maar we moesten helemaal tot het einde wachten op verlossing."