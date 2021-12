"Wij willen Joe!": All-Star Joe Johnson scoort bij NBA-comeback op zijn 40e

Het is een verschijnsel dankzij corona. De NBA-ploegen moeten vervangers zoeken voor de spelers die besmet geraken met corona. Daardoor gaf Boston een contract aan Joe Johnson.

De 40-jarige zevenvoudige All-Star, die op 29 mei 2018 zijn laatste NBA-match speelde, werd in 2001 als nummer 10 gedraft door Boston, maar hij speelde slechts 48 wedstrijden voor de Celtics voor hij naar Phoenix werd gestuurd.

In de slotfase van de match tegen Cleveland riepen de fans hem het veld op. "Wij willen Joe! Wij willen Joe!". Boston-coach Ime Udoka gaf de fans wat ze wilden en met minder dan 2 minuten op de klok mocht Johnson invallen.

In de slotminuut bezegelde Johnson zijn comeback met een score, met een staande ovatie als gevolg. Boston had de zege dan al binnen dankzij de 34 punten van uitblinker Jaylen Brown.

"Ik heb heel goeie herinneringen aan Joe", zei Brown, die opgroeide in Atlanta, waar Johnson lang speelde. "Ik heb hem zien schitteren in play-off-wedstrijden voor de Hawks, dus dit doet me wel iets."

Cleveland had zijn vorige 6 matchen gewonnen, maar moest het nu doen zonder starters Jarrett Allen, Evan Mobley en Isaac Okoro, allemaal out door de coronaregels in de NBA. De vorige wedstrijd van Cleveland was afgelast.