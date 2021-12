Welke wedstrijden in open lucht vallen plots zonder publiek? Een overzicht

VELDRIJDEN: Doorgaan of niet?

Het laatste weekend van januari is er geen grote veldrit in België, dan reizen de crossers (als de omstandigheden dat toelaten) af naar Fayetteville voor het WK.

Veldritorganisatoren zitten met de handen in het haar na het overlegcomité van woensdag 22 december. Velen zijn al in volle voorbereiding van hun cross, sommigen zijn al volledig klaar.

VELDLOPEN: CrossCup Hannuit schuift op

Voor het veldlopen is er niet meteen een grote impact. De CrossCup van Hannuit op 23 januari wordt niet afgelast, maar uitgesteld tot 1 of 2 weken na de CrossCup in Diest van 13 februari. Het BK in Oostende is op 6 maart.