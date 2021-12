Voetbalwedstrijd in Duitsland stopgezet na oerwoudgeluiden in tribune

Het gebeurde in de 3e klasse in een match tussen Duisburg en Osnabrück. Toen linksbuiten Aaron Opuku zich in de 35e minuut opmaakte voor een hoekschop hoorde hij oerwoudgeluiden vanuit de tribune.

Ook de lijnrechter merkte de scheldpartij op. Spelers van beide teams verlieten het terrein.

Tien minuten later besliste de hoofdscheidsrechter om de match te staken."Zowel de speler als mijn assistent deden me het verhaal", zei de man, die het incident ook in zijn verslag beschreef.

Supporters in de tribunes veroordeelden de actie snel. Zij scandeerden antiracistische leuzes.

Met hulp van de toeschouwers kon de politie de dader identificeren.