Vincent Kompany na racisme-incident: "Kijk naar mensen, niet naar huidskleuren"

Morgenavond voetbalt Anderlecht in de beker tegen KV Kortrijk, op de persconferentie vandaag vroegen reporters hem eerst om nog een keer terug te blikken op zijn statement van zondag.

"Ik ben gedegouteerd. We zijn een hele match uitgescholden voor bruine apen", zei Kompany na de topper Club Brugge - Anderlecht (2-2).

"Dat was een reactie als mens, niet als trainer of als profvoetballer", legt Kompany drie dagen later uit. "Ik heb er ook niet over nagedacht. Het was geen actieplan van mij tegen racisme, maar het is wel goed dat het onderwerp nu op tafel ligt."

"Zulke uitspraken komen van enkelingen, daarom mogen we ze nog niet minimaliseren. Je hoort ze lang niet alleen in het profvoetbal, ook in het amateur- en in het jeugdvoetbal."

Een dag na de feiten zat Kompany weer met zijn hoofd bij het voetbal. De gewezen international hoopt wel dat het racisme wordt aangepakt.

"We mogen het niet onder de mat vegen. Het is aan leidinggevende figuren om actie te ondernemen zodat het niet meer gebeurt", stelt Kompany.

"Het zal niet op 1, 2, 3 geregeld zijn, maar het moet wel gebeuren. Kijk naar mensen, niet naar huidskleuren", besluit de voormalige topverdediger.