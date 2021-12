Spa-Francorchamps verruimt horizon: in september gastheer van Wereldbeker E-Bike

Een manche van de WES is een primeur voor ons land. Volgens de organisatie vormen de beboste gebieden rond het circuit een ideaal terrein voor een parcours voor elektrische mountainbikes.



De deal loopt over meerdere jaren. Het gaat om een wereldbekerwedstrijd op de E-Bike-kalender. De "WES Ride", een traditionele rit voor WES-fans, vindt plaats op 4 september, parallel aan de wedstrijden.



Het parcours zal ontworpen worden door de WES-staf in samenwerking met de medewerkers van het circuit van Spa-Francorchamps. Op zaterdag rijden ze met de klok mee, op zondag in tegenwijzerzin.

Melchior Wathelet, voorzitter van het circuit, benadrukt het belang van het nieuwe evenement: "Dit is een mijlpaal in ons diversificatieproces. We houden stevig vast aan ons DNA van tempel van de autosport, maar we staan open voor innovatieve projecten. WES past daar perfect in."