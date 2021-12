Promotie voor Mick Schumacher: hij wordt reserverijder bij Ferrari

Mick Schumacher heeft een band met Ferrari. Via zijn vader, maar ook als junior. Als jonge rijder leerde hij het vak in de Ferrari-academie.

"Coureurs van onze academie leiden we op om in de toekomst voor Ferrari in de Formule 1 te kunnen rijden", legt teambaas Mattia Binotto uit. "Hij valt in als het nodig is, maar hopelijk is dat niet het geval."



Volgend jaar zet de Scuderia hem in 11 Grote Prijzen op de reservelijst. Als vaste rijders Charles Leclerc of Carlos Sainz junior uitvallen, mag hij achter het stuur kruipen.

Schumacher junior maakte dit seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij staartteam Haas. Zijn beste klassering was een 12e plaats in de Grote Prijs van Hongarije op 1 augustus. Ook komend seizoen racet Schumacher voor het Haas-team, tenzij Ferrari hem optrommelt.

De Italiaan Antonio Giovinazzi is de Ferrari-reserve in de andere grand prixs. Hij combineert de rol van reserverijder met zijn nieuwe job in de Formule E.