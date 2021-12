Pro League na "zware klap": "Overleggen om zo snel mogelijk weer publiek toe te laten"

Ook het Belgische profvoetbal ontspringt dus niet langer de dans. "De beslissingen van het Overlegcomité zijn een zware klap voor onze sector", reageert de Pro League op de communicatie dat vanaf zondag geen toeschouwers meer zijn toegelaten bij sportmanifestaties.

"Studies wijzen uit dat activiteiten in buitenlucht geen gezondheidsrisico vormen. We hebben bovendien steeds extra maatregelen genomen, zoals het mondmasker, de CST, het drankverbod, aandacht voor viruscirculatie door geen uitsupporters meer toe te laten", argumenteert de Pro League.

"We zijn altijd een loyale en constructieve gesprekspartner geweest. Om de fans hun veilige ontspanning te bieden en om de zware financiële klappen die de clubs vorig seizoen beleefden, niet opnieuw te moeten meemaken."

De competitie wordt op vrijdag 14 januari hervat na een korte winterstop. "We zullen blijven overleggen met de overheden en aandringen om zo snel mogelijk in januari, bij de hervatting van de competitie, opnieuw publiek toe te laten, in die meest veilige omstandigheden."

Volgens woordvoerder Stijn Van Bever is een compensatieregeling voor de clubs "iets om over na te denken", de beschuldigende vinger van veldritorganisator Koen Monu wuift hij weg. "We zijn solidair en hebben nooit naar een ander gewezen. We zullen dat ook vanavond niet doen."