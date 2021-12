Overlegcomité: vanaf zondag geen publiek meer bij sportwedstrijden binnen en buiten

Bij het vorige Overlegcomité begin december - het derde toen op 3 weken tijd - bleef de regel van geen publiek bij indoorsportmanifestaties van kracht.



Toeschouwers mochten profsporten buiten blijven bijwonen. Dat laatste verandert nu. Dit heeft een impact op alle buitensporten, maar we denken in eerste instantie vooral aan het kerstvoetbal en de drukke veldritkalender in deze eindejaarsperiode.



Zondag en maandag is er speeldag 21 in de eerste voetbalklasse , de laatste speeldag voor de winterstop. Maar onder meer Cercle Brugge-Club Brugge, Union-AA Gent en Beerschot-Anderlecht zal dus zonder volk in de tribunes doorgaan.



Traditioneel zijn er bijna alle dagen veldritten in deze tijd van het jaar, een fijn uitje voor de fans, maar dit jaar moeten die thuisblijven. Dat geldt alvast voor Dendermonde zondag (WB), Zolder (27/12, Superprestige), Diegem (29/12, Superprestige), Loenhout (30/12, X²0), Baal (1/1, X²O), Gullegem (4/1), Herentals (5/1, X²O), het BK in Middelkerke (8-9/1) en Otegem (10/1).



De organisatoren beraden zich momenteel over al dan niet organiseren. Gullegem zegt alvast ook zonder publiek de wedstrijden in te richten.



Voor alle duidelijkheid: sporten zelf mag nog, zowel binnen als buiten. Het is nog niet bekend tot wanneer de maatregelen van kracht zijn. Om 18.15 u. is de persconferentie van het Overlegcomité.

