Onbegrip bij organisator Heusden-Zolder: "Dupe van gedrag voetbalfans"

De nieuwe maatregelen - geen publiek meer bij sportwedstrijden binnen en buiten - gaan al vanaf zondag in. Dendermonde is dus het eerste slachtoffer op tweede kerstdag, Heusden-Zolder ontsnapt er een dag later uiteraard ook niet meer aan.

Bij Koen Monu is er veel onbegrip. "We hebben alle mogelijkheden om coronaveilig te organiseren, want het parcours is hier zeer lang", zegt de organisator van Heusden-Zolder.

"De beelden van in de voetbalstadions zijn niet goed geweest", foetert hij. "Het gedrag van de voetbalfans heeft er geen goed aan gedaan om het Overlegcomité te overtuigen dat er sporten zijn die wel georganiseerd kunnen worden. Ik denk dat wij er de dupe van zijn."

Crossen zonder publiek, voor Koen Monu is het op financieel vlak "een kleine ramp". "Of we dan rekening moeten houden met het annuleren van onze veldrit? Donderdag zit ik om 8 u samen met de burgemeester en de directeur van het circuit in Zolder. Dan kunnen we kijken wat er in de besluiten staat."

"Het laatste wat we willen is overgaan tot een afgelasting. Alles staat klaar, alle contracten zijn ondertekend. We kunnen bij manier van spreken morgen organiseren."

Monu herhaalt nog eens zijn onbegrip. "Ik zie wat er in de winkelstraten gebeurt en wat er in het voetbal al weken is gebeurd. Toen heeft men nooit ingegrepen."