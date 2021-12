NHL bevestigt: de beste ijshockeyspelers passen voor de Winterspelen

Normaal gezien zou de NHL een pauze van 3 weken inlassen zodat spelers zouden kunnen deelnemen aan de Winterspelen in Peking (4-20 februari).





Die deal was beklonken, maar in de kleine lettertjes stond ook een uitzondering als het coronavirus weer zou oplaaien.

De NHL en de spelersvakbond hebben een akkoord bereikt dat de clubs geen spelers naar Peking zullen sturen. De NHL had tot 10 januari de tijd om zich terug te trekken uit de Winterspelen zonder een boete te betalen.



"Het reguliere seizoen is al grondig verstoord door de coronapandemie. Voorlopig zijn al 50 wedstrijden uitgesteld en dus is het niet wenselijk om een pauze te organiseren voor de Spelen", luidt het.

Bij de spelers is er teleurstelling, maar ook begrip. "We keken uit naar de Spelen, maar de coronacrisis steekt er een stokje voor. Hoe graag we het anders hadden gezien, we zullen de periode van de Spelen nodig hebben om de uitgestelde wedstrijden in te halen", zegt de spelersvereniging.

Zonder de NHL-supersterren verliest het olympisch ijshockeytoernooi veel van zijn pluimen, zoals in 2018. Toen klopte de Russische ploeg Duitsland in de finale (4-3).