Na Anderlecht schrapt ook Antwerp stage in Dubai

Anderlecht zou van 4 tot 11 januari in Dubai trainen. Op zondag 16 januari pikt het weer de draad op met een competitiematch tegen Standard.

Voor de winterstop voetbalt het team van Vincent Kompany nog 2 keer: vanavond in de kwartfinales van de beker tegen Kortrijk, maandag in de competitie tegen rode lantaarn Beerschot.



Antwerp moet nog 1 keer aan de bak: zondag op Kortrijk. Daarna is er competitierust tot 16 januari en de thuismatch tegen Charleroi.