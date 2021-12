Koen Wauters rijdt toch weer Dakar: "Classic-categorie is geknipt voor ons"

Neen, Koen Wauters zou geen Dakar meer rijden, maar zondag 2 januari staat hij toch weer aan de start van de woestijnrally.

"Zeg nooit nooit", lacht Wauters. "10 jaar geleden heb ik naar Jacky Ickx geluisterd en besloten om geen Dakar meer te rijden."

"Het enthousiasme van mijn corijder Pascal (Feryn, red) heeft me aangestoken", gaat hij voort. "Mijn kinderen zijn nu ook ouder en gunnen me twee weken speeltijd in de zandbak."

"Met alle coronaperikelen en lockdowns ben ik er ook mentaal aan toe. En het materiaal van 10 jaar geleden stond er nog. Waarom niet dus?"

Wauters en Feryn nemen met een Toyota Landcruiser 100 deel aan de Classic Dakar: een categorie voor auto's van minstens 20 jaar oud. De nadruk ligt niet op snelheid, wel op regelmaat.

"De Classic wordt een prachtige en nostalgische parade. Geknipt voor amateurs zoals wij", weet Wauters. "De toppers van de fabrieksteams kunnen we toch niet volgen."