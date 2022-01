Intermarché-Wanty-Gobert voor 2022: "Zeker hun plaats in de WorldTour waard"

Intermarché-Wanty-Gobert bewees vorig jaar met spraakmakende zeges in onder meer de Giro en de Vuelta dat het niet het kneusje van de WorldTour is. Trekt de Waalse ploeg die lijn door in 2022?

Hoe ging het in 2021?



Aantal zeges: 9 Belangrijkste zeges: - 1 rit in de Giro (Van der Hoorn) - 1 rit in de Vuelta (Taaramäe) - 1 rit in de Benelux Tour (Van der Hoorn) - Binche-Chimay-Binche (Danny van Poppel)

Taaramäe wint aankomst bergop in de Vuelta

Eendagswerk

Kopmannen: Dimitri Claeys

Aimé De Gendt

Quinten Hermans

Alexander Kristoff

Loïc Vliegen Zonder een afgetekende kopman bracht Intermarché-Wanty-Gobert vorig jaar te weinig in de klassiekers. Daarom werd de Noorse beer Alexander Kristoff binnengehaald. Grootste aanwinst/verlies: Op zijn 34e wil Alexander Kristoff weer zijn plekje innemen in het rijk van de beste klassieker-renners. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem moet Intermarché-Wanty-Gobert in de Vlaamse koersen op de kaart zetten.

Kristoff mocht zijn Noorse boezemvriend Sven Erik Bystrøm meenemen van bij UAE Team Emirates. Daarnaast overtuigde hij zijn nieuwe ploeg ook om de Franse kasseistamper Adrien Petit aan boord te halen. Uitkijken naar: Veldrijder Quinten Hermans proefde vorig jaar voor het eerst van de klimklassiekers. In de Waalse Pijl klauterde hij met de besten over de Muur van Hoei, Hermans eindigde er 14e. Ook in de Amstel Gold Race (20e) en Luik-Bastenaken-Luik (36e) hield hij zich staande.



Geeft zijn sterke winter in het veld Hermans extra vleugels op de weg?



Doelen voor 2022: Vorig seizoen had performance manager Aike Visbeek een top 10 vooropgesteld in de klassiekers. Danny van Poppel verwezenlijkte dat door 4e te eindigen in de Scheldeprijs.



Dit jaar mag het iets meer zijn. Een podium in de klassiekers is de uitgesproken doelstelling dit jaar. Daarvoor legt Intermarché-Wanty-Gobert zijn lot niet enkel in handen van nieuwkomer Kristoff. Ook Aimé De Gendt bewees in het najaar dat hij klaar is om finales te rijden in het Vlaamse werk. Mogelijke gevaren: De ploegleiding beseft dat aanvallen in de prefinale de enige optie is om te stunten in de klassiekers. Maar zo loopt de ploeg van Hilaire Van der Schueren wel het risico dat Kristoff geïsoleerd geraakt in de groep der favorieten.

Kristoff won 3 jaar geleden Gent-Wevelgem door te anticiperen op de Kemmelberg.

Rondewerk

Kopmannen: Kobe Goossens

Jan Hirt

Louis Meintjes

Rein Taaramäe

Georg Zimmermann Eigenlijk mogen we Taco van der Hoorn ook toevoegen aan het lijstje hierboven. Dat heeft alles te maken met de tactiek van de ploeg: op schattenjacht gaan in aanvallersritten.



Een echte klassementskopman heeft Intermarché-Wanty-Gobert niet. Dat laat het budget niet toe. Grootste aanwinst/verlies: 5 dagen voor het einde van Vuelta prijkte Odd Christian Eiking nog verrassend in de rode leiderstrui. Dat wakkerde de interesse van EF Education aan, Eiking hoefde niet lang te twijfelen.



Met Kobe Goossens plukte Intermarché-Wanty-Gobert een aanvalsgrage klimmer weg bij Lotto-Soudal. De 25-jarige Belg verzilverde vorig jaar zijn strijdlust met de bergtrui in de Ronde van Romandië. Goossens mag nu ook op avontuur trekken in de grote rondes. Uitkijken naar: Intermarche-Wanty-Gobert verraste vorig jaar de wielerwereld door attractief te koersen in de grote rondes. Het leverde hen leiderstruien en ritzeges op. Dat werkt aanstekelijk. Wie volgt het voorbeeld van Eiking, Taaramäe en Van der Hoorn? Doelen voor 2022:



Een ritzege in de Giro en de Vuelta heeft de Belgische ploeg vorig jaar op zak gestoken. In 2022 is een dagzege in de Tour het grote doel. Mogelijke gevaren:



Vorig jaar kon Intermarché-Wanty-Gobert vluchtgezellen in de kopgroep verrassen omdat de ploeg beschouwd werd als "het kneusje" van de World Tour.



Nu wordt dat lastiger. De Belgische formatie heeft bewezen dat het wel degelijk koelbloedige afwerkers in huis heeft. Er zal meer naar hen gekeken worden.

Taco van der Hoorn was dolblij met zijn ritzege in de Giro vorig jaar.

Sprints

Kopmannen:



Biniam Ghirmay

Alexander Kristoff

Gerben Thijssen Het sprinterskorps bij Intermarché-Wanty-Gobert kreeg een grondige facelift. Begin 2021 werden Danny van Poppel en Riccardo Minali aangekondigd als de sprintkopmannen. Een jaar later zijn ze vervangen door 3 andere sprintersbazen. Grootste aanwinst/verlies:



Kristoff heeft in elke grote ronde waarin hij deelnam minstens een podiumplek behaald. De 34-jarige Noor is dus een garantie op ereplaatsen of ritzeges.



Het vertrek van Danny van Poppel naar Bora-Hansgrohe is een aderlating voor Intermarché-Wanty-Gobert. Vorig najaar zat de Nederlander in de vorm van zijn leven: in 15 van zijn laatste 20 wedstrijden eindigde hij in de top 10. Uitkijken naar: Biniam Ghirmay zou wel eens kunnen uitgroeien tot een attractief goudhaantje. De 21-jarige Eritreeër is niet alleen katterap aan de streep, maar overleeft ook goed heuvelachtige omlopen. Met zijn 2e plek op het WK voor beloften schreef hij al geschiedenis voor Eritrea. Ghirmay is van plan om daar nog veel hoofdstukken aan toe te voegen de komende jaren.



Doelen voor 2022:



Vroeger reden de snelle mannen van Intermarché-Wanty-Gobert elke hun eigen sprint op vlakke aankomsten. Om zoveel mogelijk punten te sprokkelen en tickets te veroveren voor de grote rondes.



Door het WorldTour-label heeft de ploeg de luxe om een sprinttrein uit te bouwen. Zo moeten nieuwkomers Barnabas Peak (Hon) en Julius Johansen (Den) uitgroeien tot betrouwbare wagonnetjes. Ereplaatsen zouden zo op termijn ingewisseld moeten worden voor eerste plaatsen. Mogelijke gevaren:



Kristoff is al een tijdje over zijn top heen als sprinter. Jonge veulens Ghirmay en Thijssen ontbreekt het nog aan ervaring. Het zou dus een tijdje kunnen duren vooraleer de 1e sprintzege binnenrolt.

Biniam Ghirmay heeft veel troeven om uit te groeien tot een begrip in de wielerwereld.

Intermarché-Wanty-Gobert IN UIT Sven Erik Bystrøm (UAE) Jasper De Plus (stopt) Dimitri Claeys (Qhubeka-NextHash) Ludwig De Winter (stopt) Kobe Goossens (Lotto-Soudal) Odd Christian Eiking (EF) Laurens Huys (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Jonas Koch (Bora-Hansgrohe) Julius Johansen (Uno-X) Wesley Kreder (Cofidis) Hugo Page (neoprof) Riccardo Minali Barnabas Peak (BikeExchange) Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) Adrien Petit (TotalEnergies) Pieter Vanspeybrouck (wordt ploegleider) Gerben Thijssen (Lotto-Soudal)

De mening van Renaat

Intermarché-Wanty-Gobert is een ploeg die vaak onderschat en zelfs miskend wordt. Het heeft zeker zijn plek in de WorldTour, ook al zullen zij net als Lotto-Soudal moeten knokken voor het behoud.



Met Kristoff hebben ze wellicht ingekocht met het oog op puntenoogst voor dat klassement, al heb ik als wielervolger liever dat hij koersen wint dan veel punten pakt met ereplaatsen. Ik verwacht niet meteen een hoofdrol in de kasseiklassiekers, maar hij is sowieso een aanwinst. Ik hoop ook dat enkele jongens nog een stap vooruit kunnen zetten. Kan Quinten Hermans ook met zeges doorbreken op de weg? Kan Loïc Vliegen nog een stap vooruit zetten? Kan ook Aimé De Gendt nog wat verbeteren? Het gaat over slechts een paar procentjes, maar die kunnen de perceptie op het einde van het jaar serieus bepalen.



Voor de rest doet Intermarché mij wat denken aan Alpecin-Fenix met hun aankoopbeleid. Ze zijn voor jongens gegaan die zich door uiteenlopende, vertragende factoren nog moeten bewijzen in hun carrière. Zo komen Kobe Goossens en Gerben Thijssen over van Lotto-Soudal. Goossens is zeker iemand met klimpotentieel, terwijl Thijssen - hoewel hij moeilijk een helling over geraakt - op termijn een veelwinnaar moeten kunnen worden in de kleinere rittenkoersen.