Ineos in 2022: "Kleurrijke Pidcock kan team weer nieuw imago geven"

Ineos Grenadiers zal ook in het nieuwe jaar ongetwijfeld een van de grote blokken in het peloton blijven, maar zal het ook eindelijk een belangrijke rol spelen in de klassiekers? En is Tourwinst nog wel realistisch?

Hoe ging het in 2021?



Aantal zeges: 35 Belangrijkste zeges: - eindzege in de Giro (Bernal) - 3 ritzeges in de Giro (Bernal en Ganna) - Dwars door Vlaanderen (Van Baarle) - Brabantse Pijl (Pidcock) - eindzege in de Ronde van Catalonië (Adam Yates) - eindzege in de Ronde van Romandië (Thomas) - eindzege in het Critérium du Dauphiné (Porte) - eindzege in de Ronde van Zwitserland (Carapaz)

Van Baarle wint Dwars door Vlaanderen na machtige solo

Eendagswerk

Kopmannen: Ethan Hayter

Tom Pidcock

Luke Rowe

Geraint Thomas

Dylan van Baarle Tom Pidcock en Dylan van Baarle zijn de twee spitsen van Ineos in het voorjaar. Na moeizame contractonderhandelingen heeft ook Geraint Thomas aangegeven om dit jaar weer klassiekers te rijden. Hij wil zich vooral amuseren in de Ardennen-koersen. Grootste aanwinst/verlies: Net op het moment dat "enfant terrible" Gianni Moscon zijn wilde haren kwijt lijkt te zijn, laat Ineos de Italiaanse boerenzoon vertrekken naar Astana. Moscon leek in de vorige Parijs-Roubaix even op weg naar winst, maar mechanische pech nekte hem. Uitkijken naar: De Britten hebben niet enkel Pidcock om zich aan te verwarmen, ook Ethan Hayter is klaar om de wielerhemel te bestormen. Het 23-jarige goudklompje heeft alle troeven van de moderne wielrenner: hij is een puncher, sprinter, hardrijder en aanvaller tegelijk. De klassiekers zijn op termijn het terrein waarop hij wil uitblinken.

Doelen voor 2022: Met Pidcock (Brabantse Pijl) en Van Baarle (Dwars door Vlaanderen) schoot Ineos in de roos in de semiklassiekers. Maar het ultieme doel blijft een zege in een kasseimonument. Dat is nog altijd een blinde vlek op de indrukwekkende erelijst van de Britse sterrenformatie. Mogelijke gevaren: Pidcock wil altijd koersen en neemt veel hooi op zijn vork. Dit jaar wil hij wereldkampioen veldrijden, wereldkampioen mountainbiken en wereldkampioen op de weg worden. Tussendoor wil de alleskunner ook schitteren in de klassiekers en opbouwen naar de Giro.



Vorig seizoen had Pidcock bijna het hele jaar door last van zeurende kniepijn. Signalen van een lichaam dat te veel over de limiet gaat.



Pidcock hield Van Aert vorig jaar van winst in de Brabantse Pijl.

Rondewerk

Kopmannen: Egan Bernal

Richard Carapaz

Tao Geoghegan Hart

Geraint Thomas

Adam Yates 4 renners die al een grote ronde op hun erelijst hebben prijken. Adam Yates jaagt nog altijd op die grote triomf. Grootste aanwinst/verlies: Ook al reed Rohan Dennis vorig jaar geen enkele grote ronde, toch is hij het grootste verlies.



Eerst en vooral omdat Ineos het tijdritkanon afstaat aan rechtstreekse rivaal Jumbo-Visma. Daar zal Dennis in de Tour de rol vervullen waarmee hij in de Giro Hart naar de eindzege loodste: bergop een duizelingwekkend tempo ontwikkelen op kop van de klimtrein. Uitkijken naar: Filippo Ganna zal voor het eerst acte de présence geven in de Tour de France. De gele trui veroveren in de openingstijdrit is het eerste puntje dat hij wil afvinken. Sleurt hij daarna het peloton in waaiers uiteen in dienst van Bernal?



En tot wat is Tom Pidcock in staat in de Giro? Laat hij al flarden zien van zijn toekomst als klassementsrenner? Doelen voor 2022:



7 keer op 8 Tours stond Ineos (Sky) met iemand op het hoogste schavotje tussen 2012-2019. Maar sinds de komst van Pogacar is de tijd voorbij dat Ineos de Tour tot vervelens toe domineert met een overweldigende klimtrein.



Bernal keert terug naar de Tour met de eindzege als enige ambitie. Carapaz mag zijn pijltjes richten op een tweede Giro-trofee. Moet Adam Yates zich dan weer troosten met de Vuelta-kruimeltjes?



Mogelijke gevaren: Individueel is niemand van de kopmannen opgewassen tegen de suprematie en klasse van Pogacar. Kan de Ineos-ploegleiding in de Tour eindelijk eens de collectieve sterkte uitbuiten door Pogacar slag om slinger te bestoken? Of laten ze het tactisch weer afweten?

Kan Bernal Pogacar het vuur aan de schenen leggen in de Tour?

Sprints

Kopmannen:



Ethan Hayter

Ben Swift

Elia Viviani Grootste aanwinst/verlies:

Na 4 jaar is Viviani terug op het oude nest. Zijn voet zetten naast de beste sprinters ter wereld is zijn grote doel. Uitkijken naar: Laat Ineos Viviani aan zijn lot over in de sprints? Of zetten ze tegen de traditie in een sprinttreintje op de rails? Doelen voor 2022: Met Viviani een massasprint winnen in een grote ronde. Hayter heeft dan weer alle troeven om uit te pakken op lastigere sprintaankomsten.

Mogelijke gevaren:



De voorbije 2 jaar kwam Viviani niet meer snuffelen aan een bloemenruiker in een grote ronde. Toch schotelde Ineos hem een driejarig contract voor. Een berekend risico of een gewaagde gok?



Viviani snijdt zijn 2e termijn aan bij Ineos (Sky).

Ineos-Grenadiers IN UIT Omar Fraile (Astana) Leonardo Basso (Astana) Kim Heiduk (neoprof) Rohan Dennis (Jumbo-Visma) Lucas Plapp (neoprof) Owain Doull (EF) Magnus Sheffield (neoprof) Michal Golas (wordt ploegleider bij Bahrein-Victorious) Ben Tulett (Alpecin-Fenix) Sebastian Henao (Astana) Ben Turner (neoprof) Gianni Moscon (Astana) Elia Viviani (Cofidis) Ivan Sosa (Movistar)

De mening van Renaat: "Hayter de nieuwe Wiggins?"

We hoeven Ineos geen lessen te leren hoe ze een grote ronde moeten winnen, maar ze missen momenteel een grote kampioen zoals Wiggins of Froome. Egan Bernal won op jonge leeftijd de Tour en dat was geen cadeau, want het is gebleken dat hij mentaal iets kwetsbaarder is dan Pogacar. Heel knap dat hij uit die dip kwam en toch weer de Giro won, maar zijn probleem is dat hij een zuivere klimmer is. In de tijdrit zal hij het altijd moeten afleggen tegen Pogacar en Roglic. Het meest intrigerende verhaal bij Ineos vind ik dat van Tom Pidcock. Die heeft die X-factor wél. Het is zo'n kleurrijke persoonlijkheid die Ineos weer een ander imago kan geven. Ik denk dat het een certitude is dat Pidcock op termijn een klassieker zal winnen, maar ik ben vooral benieuwd wat hij in een grote ronde kan. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat bij Ineos belangrijker vinden. Daarnaast heb je ook nog Ethan Hayter. Die komt van de piste, dus ben ik een grote fan van hem. Hayter kan misschien een nieuwe Wiggins worden. Het is logisch dat hij in deze fase van zijn carrière eerst op het eendagswerk focust, maar kijk maar hoe het met Geraint Thomas - ook een pistier - is gelopen...