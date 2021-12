Gedecimeerde LA Lakers krijgen pak rammel van de Phoenix Suns

Net als heel wat NBA-teams worden de LA Lakers geteisterd door het coronavirus. Het team miste tegen Phoenix 4 spelers door corona, ook coach Frank Vogel zit in isolatie. Daarnaast ligt ook Anthony Davis nog een poosje in de lappenmand met een knieblessure.



De geplaagde Lakers waren voor eigen volk dan ook geen partij voor Phoenix, momenteel de nummer 1 in de NBA. Bij de Suns was Devin Booker goed voor 24 punten, Deandre Ayton maakte 19 punten en plukte ook 11 rebounds.



LeBron James was de beste schutter van de thuisploeg met 34 punten. De sterspeler van de LA Lakers kwam in het 3e quarter wel slecht neer, waarbij hij zijn enkel leek te blesseren. James speelde wel voort, maar leek minder mobiel. Achteraf stelde hij iedereen gerust: "Ik zal klaar zijn voor de volgende match."