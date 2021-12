Deze KV Mechelen-fan is het beu: "Wij zijn gevaccineerd en hebben alles gedaan wat moest"

KV Mechelen-fan Evy is duidelijk nog over haar toeren van wat er op het overlegcomité beslist werd: "Het is er over nu! Wij zijn allemaal gevaccineerd, wij hebben alles gedaan wat er gevraagd werd en zijn al 2 jaar niet buiten geweest."



Maar ze beseft dat niet alleen de fans de dupe zijn van de nieuwe maatregelen: "Voor de clubs is het nog erger dan voor ons. En ook voor de veldritorganisatoren is het een drama. En dan zijn er nog de kinderen. Wij gingen normaal op vakantie, maar ze sluiten de zwembaden. Geen vakantie dan maar."