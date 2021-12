Contractverlenging: Primoz Roglic maakt decennium vol bij Jumbo-Visma

Het lijkt erop dat de 32-jarige Primoz Roglic bijna heel zijn carrière lang de kleuren van Jumbo-Visma zal verdedigen.



De gewezen schansspringer kwam in 2016 terecht bij de Nederlandse formatie, waar hij zich in een mum van tijd ontpopte tot een van de beste ronderenners ter wereld.

15 etappes in grote rondes, 3 eindzeges in de Vuelta, Luik-Bastenaken-Luik en de olympische tijdrit prijken al op zijn erelijst. De Tour is een blinde vlek die Roglic wil wegwerken.



"Het zag er misschien gemakkelijk uit en de mooiste momenten komen het snelst bovendrijven, maar het was niet altijd gemakkelijk", reageert Roglic.

"Ik ben niet in mijn eentje verantwoordelijk voor die mooie momenten. Dat deed ik samen met mijn ploeggenoten en de staf."