Vandenbempt: "Denk niet dat onafhankelijke voorzitter beter is voor Pro League"

Peter Croonen was de voorzitter van de Pro League, maar is ook nog steeds voorzitter van Racing Genk. Dat hij - naar eigen zeggen na "de spreidstand te veel" - opstapte bij de Pro League was voor Peter Vandenbempt geen enorme verrassing.



"Volgens mijn informatie was dat zelfs al een tijdje afgesproken. Het lag al lang vast dat hij niet nog een keer voor een nieuw mandaat zou gaan", weet Vandenbempt. "Andere mensen zullen nu de Pro League in handen nemen en proberen een nieuw plan uit te schrijven voor de Pro League en ons voetbal."



Wat is de erfenis van Croonen als voorzitter? "Het is een zeer ondankbare taak en ik ben de eerste om te zeggen dat hij een bonafide voorzitter geweest is. Iemand die het goed meende", vindt Vandenbempt.



"De strijd met de spreidstand - zoals hij het zelf noemde - heeft hij wel verloren. Op cruciale momenten is dat altijd naar boven gekomen en werd hij binnen zijn eigen club onder druk gezet om bepaalde beslissingen te nemen."



"Croonen stond ook onder de negatieve invloed van CEO Pierre François, wiens juridische adviezen hij toch te veel gevolgd heeft. Ondanks alle goeie bedoelingen en zijn eerlijkheid is het geen goed mandaat geweest, al was hij natuurlijk ook voorzitter in een bepaald woelige periode."