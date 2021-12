Tottenham in beroep tegen Europese uitschakeling: "Het is oneerlijk"

Door een hele rist coronabesmettingen was Tottenham begin deze maand niet in staat om in de Conference League te spelen tegen Rennes.



Maar omdat er geen nieuwe speeldatum gevonden werd voor die laatste groepsmatch, besliste de UEFA dat Tottenham de match verliest met 0-3-forfaitcijfers.



Dat betekent dat de Spurs Europees uitgeschakeld zijn. Gisteren zei een woordvoerder van de club dat Tottenham de uitspraak aanvaardde. Vandaag was de toon helemaal anders.



"Ik, de club en onze fans vinden het ongelooflijk dat de UEFA dit heeft besloten", zegt Tottenham-coach Antonio Conte.

"Ik ben zwaar teleurgesteld. Het is erg oneerlijk. Wedstrijden moeten op het veld worden beslist. Maar het is nog niet definitief. We hebben alsnog veel vertrouwen in een goede afloop."