Standard vecht straf aan: "Je krijgt net een averechts effect"

"De filosofie is: als we de clubs bestraffen, raken we de supporters ook. Helaas willen de heethoofden die deze incidenten veroorzaken net de club Standard raken. Zij rekenen erop dat u deze sancties oplegt. En dus krijg je net een averechts effect."

"De echte fans straffen voelt onjuist en onrechtvaardig"

"Hoe dan ook sluiten we 2021 af met een steen op onze magen", vulde Anne Cools, HR-manager bij Standard, aan.

"Voor de echte fans van Standard is dit een enorme teleurstelling. Hen ook straffen voor het werk van een aantal heethoofden, dat voelt onjuist en onrechtvaardig."

"Daarom pleiten we voor doelgerichte maatregelen, gelijkaardig aan de initiatieven die Standard zelf al heeft ondernomen. We sloten een deel van onze tribunes, omdat we heel goed weten dat de daders daar plaatsnemen."

Volgens Cools is de identificatie van de amokmakers nog volop aan de gang. "Voorlopig beweegt op dat vlak nog niet veel", gaf ze eerlijk toe.

"We wachten op informatie van de Luikse politie, maar de stakingen die daar aan de gang zijn, helpen niet. Zodra er fans geïdentificeerd zijn, zullen we niet aarzelen om hen een stadionverbod op te leggen. De identificatie is sowieso niet evident, want veel amokmakers droegen een masker."

Het Disciplinair Comité neemt de zaak in beraad en doet later deze week een uitspraak.