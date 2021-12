NBA-kerstbasketbal: wat normaal smullen is, dreigt nu flauw diner te worden

Onder meer Boston-Milwaukee, Brooklyn-LA Lakers, Dallas-Utah en Golden State-Phoenix: onder de NBA-kerstboom liggen heel wat mooie cadeautjes voor de basketbalfans. Veel topteams, veel sterren, maar ook heel wat afwezigen. Sowieso al geen Klay Thompson (Golden State) - op de weg terug na 2 zware blessures -of geen Kyrie Irving (Brooklyn), die zichzelf buitenspel heeft gezet als vaccinweigeraar. Ook geen Anthony Davis (LA Lakers), die een maand out is met een blessure. En dan is er nog het coronavirus. De besmettingen in de NBA swingen de pan uit en de kans is reëel dat zaterdag heel wat grote namen zullen ontbreken op het kerstdiner. Onder anderen Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Trae Young (Atlanta), Andrew Wiggins (Golden State), Kevin Durant (Brooklyn) en James Harden (ook Brooklyn) zitten momenteel allemaal in quarantaine of isolatie. Er zijn op dit moment meer spelers besmet met het virus dat dat er geblesseerden zijn.

Tien "kerstteams" missen samen 36 spelers

De NBA heeft eerder deze week al maatregelen getroffen om de stijgende coronacijfers het hoofd te bieden. Zo zijn clubs verplicht om minstens 1 vervanger aan te trekken bij 2 coronagevallen in het team, een cijfer dat oploopt wanneer er meer besmettingen zijn. Want "the games must go on".



De 10 teams die zaterdag in actie komen telden maandag allemaal samen 36 spelers die out zijn door het coronaprotocol. Het contrast met vorig jaar is enorm: toen ontbrak geen enkele speler op het kerstappel door corona.



De 5 kerstwedstrijden gaan voorlopig nog alle 5 door, maar dreigen door de vele afwezigen wel heel wat glans te verliezen. "We leven in onzekere tijden", zei Phoenix-coach Monty Williams eerder deze week.



97% van de NBA-spelers is gevaccineerd en 60% kreeg al een boosterprik. Toch is een slordige 15% van de spelers momenteel out door corona en is de onzekerheid over de toekomst groot. Toch wordt zaterdag het kerstdiner geserveerd, al weet niemand op dit moment met zekerheid wat daarna komt.