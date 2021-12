Minister Somers lanceert 3 voorstellen om racisme in het voetbal aan te pakken

De Kazerne Dossin is het museum in Mechelen dat terugblikt op de Holocaust en de deportatie van 25.000 joden in de loop van de Tweede Wereldoorlog.

Overtreders van de antidiscriminatiewet krijgen er een rondleiding. Daarna volgt er over dat bezoek een gesprek met de overtreders, die dan ook kunnen reflecteren over hun eigen gedrag. De bedoeling is dat ze inzien dat ze in de toekomst beter anders handelen of reageren.