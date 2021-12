Latifi kreeg doodsbedreigingen na crash in F1-ontknoping: "Shockerend"

De voorbije dagen heeft Latifi dan toch de tijd genomen om de berichten te lezen die naar zijn accounts zijn gestuurd. "Het waren duizenden berichtjes. Veel mensen stuurden me om me te steunen, maar er zaten ook veel haatberichten tussen."

"Na mijn opgave in Abu Dhabi heb ik Instagram en Twitter van mijn gsm verwijderd. Ik voelde dat dat het beste was."

Want door de crash van Latifi verscheen de safetycar op de piste. Verstappen ging vliegensvlug om vers rubber en mocht tot ontzetting van Mercedes vlak achter Hamilton starten voor een ultieme ronde. Het vervolg is bekend. Latifi hield zich de voorbije week uit de schijnwerpers. Maar vandaag bracht hij toch zijn verhaal naar buiten. Het verhaal over extreme online bedreigingen.

"Ik was niet verrast dat ik zoveel haatberichten had gekregen", vervolgt Latifi. "Maar wat me wel shockeerde, was de extreme toon in de haatberichten. Ik heb zelfs doodsbedreigingen gekregen."

"Mensen mogen hun eigen mening hebben. Sporters moeten nu eenmaal een dikke huid hebben omdat ze vaak blootgesteld zijn aan kritiek."

"Maar in veel berichtjes werd de grens overschreden. Ik maak me zorgen over hoe iemand anders zou reageren als hij ooit haatberichten van die aard krijgt."

"Nu besef ik hoe belangrijk het is om er samen voor te zorgen dat zulke zaken niet meer gebeuren. We mogen dit niet stilzwijgend laten passeren. Het is ook belangrijk om de ontvanger van zulke haatberichten te steunen", besluit Latifi.