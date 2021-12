Jelle Van Damme: "Standard heeft iemand nodig die alles opkuist"

In de competitie is Standard weggegleden naar de 12e plaats in de stand, in de Beker van België kan het zijn (donker)grijze seizoen wel nog wat kleur geven. Vanavond speelt het tegen AA Gent in de kwartfinales. Ex-aanvoerder Jelle Van Damme duidt waarom het zo vierkant draait bij de club van zijn hart. "Er zit geen evenwicht in de kern, maar het probleem zit dieper."