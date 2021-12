De wondere wereld van buitenspel: rechtzetting uit Extra Time

De 2-2 van Union was wel degelijk een geldig doelpunt.



Gisteren in Extra Time drukte ik mijn verbazing uit over het feit dat het doelpunt niet werd afgekeurd: Nieuwkoop stond (op het moment dat Mitoma de bal raakt) met zijn linkervoet zo’n veertig centimeter over de doellijn.



De doelman van Cercle ligt in doel, de laatste verdediger ligt net voor de doellijn, maar zijn schouder zou gelijk kunnen zijn met de doellijn. Ik ging ervanuit dat Nieuwkoop buitenspel stond, omdat er geen twee mensen voor hem staan op het moment dat Mitoma de bal raakt.



Echter! Nieuwkoop wordt door zijn positie gelijk met de doellijn geplaatst, het deel van zijn lichaam dat erover staat telt niet mee (dat was mijn blinde vlek, ik ging ervan uit dat dat wel het geval was, ik ging ervan uit dat het reglement een vorm van logica had).



Omdat niet met zekerheid te zeggen valt dat de schouder van de verdediger een centimeter voor of net op de doellijn hangt, is de beslissing van lijnrechter en VAR correct - niet tussenbeide komen wegens gerede twijfel. En verdient die laatste zelfs lof voor de snelheid waarmee het beeld werd opgezocht en de beslissing genomen.



Toen ik nog dacht dat de VAR fout zat, bestempelde ik het onpersoonlijk: "Een fout van de VAR." Nu ik weet dat de VAR het bij het rechte eind had, prijs ik met het grootste plezier de mens achter het beeld: Wesli De Cremer.



Hulde. En, belangrijker, excuus!