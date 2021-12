De herrijzenis van Raymond van Barneveld: eerst gestopt na depressies, nu weer toegezongen

Een legende in een wereld vol Britten

Zijn laatste grote titel mag dan wel al jaren geleden zijn: Van Barneveld blijft een bijzonder geliefd figuur in het wereldje. Zijn impact op de sport is ook onmogelijk te onderschatten. In een sport die decennia gedomineerd wordt door Britten, zorgt de Nederlander voor een kentering.

Rijtjeshuisje

Want terwijl landgenoot Michael van Gerwen al snel de status van multimiljoinair verovert, heeft "Barney" zijn pensioensplan allerminst voor elkaar. "Ik keek altijd maar naar anderen. Naar wat zij wel hadden. Dan dacht ik: wat heb ik eigenlijk neergezet? Het is leuk, vijf wereldtitels, maar ik zit nog steeds in een rijtjeshuisje."

Barney Armey

Maar snel blijkt dat talent niet zomaar verloren gaat. Van Barneveld stelt snel zijn tourkaart veilig en kan daardoor weer meedraaien in het profcircuit. Bij het vloertoernooi Player Championship 3 schijft hij voor het eerst sinds 2014 een PDC-toernooi op zijn naam.

Van Barneveld gooit zich zelfs naar een WK-ticket. Eerder deze week maakt de Nederlander zijn wederoptreden op de plek waar hij twee jaar eerder zijn dieptepunt kende.

"Je staat vooraf in te gooien en hoort het publiek Barney Army, Barney Army schreeuwen, dat is eigenlijk waar het me om te doen is", glunderde de Nederlander na zijn terugkeer. "Ik voel me goed. Als je mij ziet gooien op het trainingsbord, dan schrik je gewoon. Dan denk je wellicht: "Wauw is dit Raymond van Barneveld met zijn 54 jaar in 2021? Zo goed heb ik hem echt nog nooit zien gooien.""



Niemand die hem het hervonden succes misgunt. Ook onze Dimitri Van den Bergh loofde eerder al de mens Van Barneveld. "Bij mijn allereerste jeugd-WK gaf hij me de raad om te gaan slapen met de gedachte dat ik de trofee in de lucht stak. Dat heeft toen ontzettend hard geholpen - ik ben er hem nog steeds dankbaar voor."

Over wat zou Van Barneveld vannacht gedroomd hebben?