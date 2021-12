Coronazorgen voor Ancelotti op Bilbao morgen: "Maar Eden Hazard is fit"

Real wordt getroffen door een corona-uitbraak. Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo en Andrij Loenin testten vorige week positief, gisteren kwam daar Isco bij.



Ancelotti mist in Bilbao ook 2 andere sterkhouders: verdediger Dani Carvajal is geblesseerd, middenvelder Casemiro is geschorst na 5 gele kaarten.



Ancelotti breekt zich momenteel het hoofd: "We moeten heel wat spelers missen en misschien moet ik mijn systeem veranderen", vertelde hij op de persconferentie daags tevoren.



"We spelen momenteel 4-3-3, dat heeft ons heel wat gegeven de voorbije matchen. Maar we hebben geen rechtervleugel meer over, daarom overweeg ik naar een 4-4-2 te gaan. Maar dat beslis ik morgen."

De koploper in Spanje zag een reeks van 10 opeenvolgende zeges (in alle competities) afgelopen zondag thuis met 0-0 beëindigd tegen Cadiz. Real leidt met 6 punten op Sevilla, dat vandaag een match inhaalt tegen Barcelona.



De een zijn dood is de ander zijn brood. Zondag begon Eden Hazard voor het eerst sinds eind september in de basis, hij speelde ook voor het eerst in meer dan 2 jaar 90 minuten voor De Koninklijke. Blessures, vorm en keuzes van de coach speelden Hazard meer dan hem lief is parten.