BEKIJK: Veel vreugde, veel verdriet en een lepe loper op de Olympische Spelen

10. De emotionele 100 meter van Peter Genyn

Peter Genyn verlengt zijn titel op de 100 meter niet zonder slag of stoot. Na zijn gouden prestatie vertelt hij dat zijn fiets gesaboteerd was.

9. Shoot-outs hockeyfinale

Ook de Red Lions hebben flink moeten zwoegen voor hun gouden medaille. In de finale tegen Australië moeten shoot-outs over de olympische titel beslissen. Goalie Vincent Vanasch speelt de hoofdrol.

8. De tranen van Mieke Gorissen

7. De tranen van Nafi Thiam

6. Simone Biles past

"Mentale gezondheid gaat boven sport." Daarmee doorbreekt het Amerikaanse turnfenomeen Simone Biles een taboe in Tokio. De superster schrapt bijna haar volledige programma in Tokio.

5. Van Vleuten denkt te winnen

Bij de Nederlandse wielervrouwen loopt het spaak in de olympische wegrit. Topfavoriete Annemiek van Vleuten juicht op de Fuji Speedway om het goud, maar daar is de bescheiden Oostenrijkse Anna Kiesenhofer al mee gaan lopen.

4. Marathonloper veegt alle bekers weg

3. De vallende Van der Poel

Mathieu van der Poel is naar het Verre Oosten gevlogen voor goud in het mountainbiken. Maar de olympische rit eindigt al vroeg wanneer hij zich verslikt in een sprong en over de kop slaat. Misschien wel de grootste ontgoocheling in zijn carrière.