Bashir Abdi: "Sluit niet uit dat ik ooit wereldrecord op marathon aanval"

"Het was een fantastisch sportjaar, niet alleen voor mezelf, maar ook voor België", trapte de 32-jarige atleet van Somalische afkomst een open deur in. "Ik hoop dat we met Team Belgium nog gelijkaardige jaren meemaken, maar voor mij was het absoluut een topjaar."



Dat leverde hem de Vlaamse Reus op en de Nationale Trofee voor Sportverdienste.

Al was het niet alleen maar geluk in 2020. "Als je 200 km per week loopt, is er niets dat vanzelf gaat. Ik heb ook ups en downs gehad. Die horen er altijd bij", relativeerde Abdi, die hard werkt voor zijn successen en ook vaak op hoogtestage trekt naar Ethiopië, waar het comfort ver te zoeken is.

Maar die inspanningen lonen. Abdi zette eind oktober in Rotterdam 2u03'36" neer op de marathon, een verpulvering van het Europese record. Dat betekent: 20,5 km/u gemiddeld gedurende 2 uur.