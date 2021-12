"Raymond Goethals wist alles, hij was een wandelende voetbalbijbel"

Op Canvas was gisteren de eerste aflevering te zien van de tweedelige documentaire "Raymond Goethals: magie in Marseille". Onder meer de huidige Franse bondscoach Didier Deschamps stak er de loftrompet over de Belgische voetbaltrainer. Bekijk hier 3 fragmenten uit de eerste aflevering.

Wie was Raymond Goethals?

Geboren: 7 oktober 1921

Overleden: 6 december 2004

Ex-doelman

8 jaar Belgisch bondscoach (1968-1976)

Won onder meer Europacup II als coach van Anderlecht en pakte 2 titels als Standard-coach

Pakte 2 Franse titels met Marseille

Loodste Marseille in 1993 naar winst in Europacup I, de huidige Champions League

Deschamps: "Je kon niet om zijn enorme passie heen"

Raymond Goethals streek begin 1991 neer bij Marseille, nadat hij een seizoen eerder Bordeaux naar de 2e plaats in de Ligue 1 geloodst had. Hij maakte in de Zuid-Franse stad meteen indruk op iedereen met zijn kennis van het voetbal.



"Hij wist alles. Hij kende alle Europese ploegen. Alle spelers, de manier waarop elke ploeg speelde, hun tactiek. Hij was een wandelende voetbalbijbel", herinnert radiojournalist Avi Assouly zich.



Voormalig Marseille-spits en ex-Gouden Bal Jean-Pierre Papin bevestigt dat Goethals bezeten was van het spelletje. "Hij ademde voetbal. Hij at voetbal. Hij dronk voetbal. Hij sliep voetbal. Niemand was zo gepassioneerd", zegt Papin.



Didier Deschamps, de huidige Franse bondscoach, was destijds de patron op het middenveld bij Marseille. "Je kon niet om zijn enorme passie heen", vertelt Deschamps. "Hij focuste op details waar velen wellicht niet het nut van inzagen."



"Voor hem kon de som van die details het verschil maken. Ik heb nadien ook vastgesteld - en het is nu nog altijd niet anders - dat die details op topniveau het verschil maken."



"Zijn plan tegen Milan was ongelooflijk"

Enkele weken na zijn komst bij Marseille treft l'OM in de kwartfinales van Europa Cup I - de voorloper van de Champions League - het ongenaakbaar gewaande AC Milan. Niemand gaf vooraf een cent om de kansen van Marseille, maar Goethals wipte de Milanezen na een tactisch meesterwerk.



"Hij had een plan om Milan, de beste ploeg ter wereld, te verslaan," weet journalist Avi Assouly. "Alle andere ploegen wachten Milan op voor hun eigen doel, maar hij wou ze aanvallen. Dat was ongelooflijk. Spelers, supporters en pers konden daar met hun hoofd niet bij."



Wekenland staan alle trainingen in functie van de dubbele confrontatie met Milan. "Hij wilde spelen zoals Milan, maar dan beter. Dat was zijn plan", herinnert Jean-Pierre Papin zich. "Het was briljant, maar er was veel werk aan de winkel, want zo speelden wij nooit."



"Wij waren zijn marionetten", zegt toenmalige Marseille-verdediger Basile Boli. "Hij had het spel van Milan zodanig bestudeerd dat hij het heel makkelijk kon overnemen door het te imiteren."

"De invallers noemde hij "dingske""