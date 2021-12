Volgende week staan er kort na elkaar 3 mooie X²O-crossen op het programma. Op 30 december is er de Azencross in Loenhout, op 1 januari de Grote Prijs Sven Nys in baal en op 5 januari is er Herentals crost. Wij geven voor elke cross 10 keer 4 tickets weg. Speel mee en win.