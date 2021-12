Tennis rules: Emma Raducanu wint sportprijs in Engeland, Alexander Zverev in Duitsland

Raducanu beleefde een sprookje: in september schreef ze geschiedenis door als 18-jarige qualifier de US Open te winnen. Ze was zo de jongste grandslamwinnares sinds Maria Sjarapova op Wimbledon 2004.



De nummer 19 op de WTA-ranking is de eerste Britse tennisster die de prestigieuze award krijgt sinds Virginia Wade in 1977, tot Raducanu de laatste Britse vrouw die een grandslamtoernooi in het enkelspel won.



De verkiezing van Sportpersoonlijkheid van het Jaar wordt georganiseerd door de BBC. In de publieke stemming haalde Raducanu het voor duiker Tom Daley en zwemmer Adam Peaty.



Het Engelse voetbalteam werd uitgeroepen tot Ploeg van het Jaar. De Three Lions bereikten de finale van het EK 2020, maar verloren die na strafschoppen tegen Italië.



Bondscoach Gareth Southgate kreeg de prijs van Coach van het Jaar. De Ierse jockey Rachael Blackmore is de Wereldster van het Jaar. Ze won als eerste vrouwelijke jockey de Grand National, de beroemde paardenrace.