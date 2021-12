Spanjaard Valls stopt met koersen ondanks contract tot en met 2022: "Te veel gevallen"

Rafael Valls is een 34-jarige Spanjaard, die in het verleden de kleuren verdedigde van Geox, Vacansoleil, Lampre, Lotto-Soudal en Movistar.



Sinds 2020 stond Valls op de loonlijst van Bahrein-Victorious. Maar de Spaanse berggeit kwam meer ten val dan hem lief was.



In de Tour van 2020 brak hij zijn dijbeen, nadat hij enkele maanden daarvoor zijn sleutelbeen gebroken had. Ook afgelopen seizoen kwam Valls nauwelijks aan koersen toe na meerdere tuimelpertes.

Valls had bij Bahrein-Victorious nog een contract tot en met 2022. Maar daar ziet hij dus van af.



"Ik wil altijd mijn best doen en op mijn hoogste niveau koersen. Maar door de verschillende valpartijen van de voorbije jaren moet ik eerlijk toegeven dat ik niet meer de mindset heb om op het hoogste niveau te presteren", zegt Valls.

"Ik heb beslist om nu al definitief te stoppen met koersen. Ik laat het wielrennen achter mij en zal nu focussen op mezelf en mijn familie."