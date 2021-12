Spaanse pers is het oneens over “Groot Examen” van Hazard, Ancelotti en Courtois wel lovend

Waar moet de lat tegenwoordig liggen voor Eden Hazard? Ook in Spanje lijken ze het niet meer te weten. Media en fans geraakten het niet eens of zijn prestatie tegen Cadiz voldoende was. Gelukkig gooide Real-trainer Carlo Ancelotti toch gemeend met een bloemetje.

Het is een waanzinnige statistiek: Eden Hazard - de man van 100 miljoen - speelde voor het eerst in twee jaar nog eens een volledige wedstrijd voor zijn broodheer. Kón je dan wel een knalprestatie verwachten tegen het stugge Cadiz? Of was een wedstrijd met enkele flitsen een logisch gevolg? De partij eindigde op 0-0. De Spaanse krant AS toonde zich alvast genadig in de analyse. “Hazard heeft in zijn tweede helft laten zien dat hij nog steeds iets kan bijdragen aan dit team”, klinkt het. “45 minuten lang liet hij flitsen van zijn verticaliteit en talent zien. Alleen een doelpunt ontbrak. Hazard lijkt de manier te hebben gevonden om zijn slechte dynamiek te keren.”

Hazard heeft nog vijf maanden om zijn situatie in Madrid om te draaien. AS

Het dagblad loofde onder meer de zin voor initiatief van Hazard. “Hij was zonder twijfel de scherpste aanvaller van Real in een allerminst eenvoudige partij. Hazard nam zijn verantwoordelijkheid in de slotfase door de bal op te eisen en veel aanvallen proberen te starten.” “Toch blijft zijn situatie delicaat, gezien de extreme concurrentie van onder meer Vinicius, Rodrygo en Asensio. Hazard heeft nog vijf maanden om zijn situatie in Madrid om te draaien.”

Een extra wapen

Huiskrant Marca toonde zich dan weer een pak kritischer. “Hazard was niet dramatisch, maar ook niet goed”, zag de grootste sportkrant van het land. “Er wordt nog steeds veel van hem verwacht en het gevoel blijft dat hij nog steeds lichtjaren van zijn beste vorm verwijderd is… en die van zijn ploegmaats.“ "De match tegen Cadiz was het bewijs dat Hazard geen basisspeler wordt”, meent Marca. “Eden speelde eerst rechts en zorgde in de eerste helft voor weinig voetbal en enthousiasme. Het zou oneerlijk zijn om hem op basis van één match te beoordelen, maar er mag iets meer verwacht worden als je eindelijk nog eens een kans krijgt."

Eden kan een extra wapen zijn voor de tweede helft van het seizoen. Carlo Ancelotti