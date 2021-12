Seppe Smits mist de Winterspelen: "Door blessure is dat nu 100 procent zeker"

Seppe Smits is al jarenlang het Belgische boegbeeld in het snowboarden. In 2011 en 2017 kroonde hij zich tot wereldkampioen in de slopestyle. Op de Winterspelen was hij nog niet succesvol.



Met deelname aan de Winterspelen in Peking wou Smits nog een mooi hoogtepunt toevoegen aan zijn rijkgevulde carrière. Maar de 30-jarige snowboarder zal over 2 maanden niet afreizen naar het grootste wintersportevenement.

"2 weken geleden had de federatie eigenlijk al bepaald om Sebbe de voorrang te geven bij de kwalificatiewedstrijden (België heeft daar telkens maar 1 startbewijs). Hij staat hoger gerangschikt dan ik en is beter in vorm."

"Zodra Sebbe zich geplaatst zou hebben voor de Winterspelen, zou ik mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden."