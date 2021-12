Pro League na racisme-incident: "Geen twijfel dat zulke zaken bestraft worden"

"Het klopt dat het een ongelukkig najaar is in onze stadions", zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever aan Sporza. "We zien in de stadions wat we ook in de samenleving, op straat of op sociale media zien. Blijkbaar is er veel ontevredenheid die eruit moet."



"We moeten als samenleving zien wat we hieraan kunnen doen, maar dat betekent natuurlijk niet dat wij zelf als Pro League niks kunnen ondernemen. Want laat het duidelijk zijn dat elk incident er een te veel is en dat zulke zaken geen plaats hebben in ons voetbal."