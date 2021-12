Premier League noteerde afgelopen week recordaantal van 90 nieuwe coronagevallen

Vorig weekend werden liefst 6 van 10 competitiesduels uitgesteld in de Premier League. Het stijgend aantal coronabesmettingen was de boosdoener.

De Premier League meldt nu dat 90 spelers en stafleden de afgelopen week positief getest hebben. Helaas een record.



Chelsea-spits Romelu Lukaku was een van die 90 besmette spelers. Ook zijn ploegmakkers Timo Werner, Callum Hudson-Odoi en Ben Chilwell zijn out door een coronabesmetting.

De coronastorm verdeelt de verschillende Premier League-clubs. Sommige clubs vinden dat alle matchen afgelast hadden moeten worden, andere clubs pleiten voor een noodstop. Nog andere teams willen gewoon doorspelen.

In Engeland is er traditioneel veel voetbal te zien in de kerstvakantie. Van tweede kerstdag tot en met 3 januari staan 3 speeldagen op het eindejaarsmenu. Zullen de spelers meer tijd met hun familie kunnen doorbrengen in de kerstperiode? Of gaat alles gewoon door?