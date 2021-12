Pech achtervolgt Seppe Smits: "Maar het is slechts een sleutelbeenbreuk"

Deelname aan de Winterspelen (4-20 februari 2022) in Peking lijkt een complex verhaal te zullen worden voor Smits, die zelf wel aangeeft te hopen "snel te zullen herstellen". Hij moet zich nog kwalificeren voor Peking.

"Het is een domper, want ik voelde me net weer goed na mijn vorige blessure", schrijft Smits nog.

"Maar de operatie is goed verlopen en ik zal er snel weer staan. Het is deze keer slechts een sleutelbeenbreuk. De revalidatie zou dus snel moeten verlopen."

Smits miste bijna heel 2021 door een scheenbeenbreuk, die hij begin november 2020 opliep. Begin deze maand maakte hij zijn wederoptreden tijdens de Wereldbekermanche in het Amerikaanse Steamboat.

Het was niet zijn eerste zware blessure. In maart 2018 liet Smits zich al eens opereren aan kraakbeenletsels in de knie. Ook toen stond hij bijna een jaar aan de zijlijn.