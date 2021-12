Lyra-Lierse bouwt nieuw stadion in Lier: "Belangrijk om weer in Lier te spelen"

Lyra-Lierse zal het stadion op eigen kracht ontwikkelen. De stad blijft wel eigenaar van de gronden en verleent een gebruiksrecht.



"Met ons A-elftal opnieuw in Lier kunnen voetballen, is voor ons erg belangrijk", zegt voorzitter Yves De Vi. "Wij zijn een club van en voor Lier. We zijn enorm blij dat de stad meedenkt met onze plannen en ambities."



"Ik ben zelf een echte Pallieter en kijk er geweldig naar uit: wedstrijden met zicht op de Sint-Gummarustoren."



De stad Lier gaat ook een jeugdcomplex bouwen op site Hoge Velden. "Dit is schitterend nieuws voor onze jeugdspelers, maar ook voor alle trainers, begeleiders én ouders", zei Eric Van Meir, Liers voetbalicoon en ambassadeur van de club.



"Onze viersterrenjeugdwerking kan uitkijken naar een accommodatie die de kwaliteit van onze opleiding weerspiegelt."



Lyra-Lierse staat momenteel op de tweede plaats in tweede nationale B, de vierde divisie in het nationale voetbal.