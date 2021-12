Lavreysen houdt Van der Poel van hattrick, Van Vleuten Nederlands renster van het Jaar

Mathieu van der Poel won de voorbije 2 jaar de trofee van beste Nederlandse wielrenner.



In 2021 werd Van der Poel wereldkampioen veldrijden, droeg hij de gele trui na een ritzege in de Tour en stond hij op het podium van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar op de Spelen ging het helemaal mis in het mountainbiken.



Mooie resultaten, maar tegen Harrie Lavreysen was Van der Poel in de verkiezing niet opgewassen. De baanwielrenner won afgelopen jaar de ene prijs na de andere.



Layvresen sprokkelde 2 olympische titels (sprint en teamsprint), 3 wereldtitels (sprint, keirin en teamsprint) en 2 Europese titels (sprint en teamsprint).



Bij de vrouwen ging Annemiek van Vleuten voor de 3e keer met de hoofdtrofee aan de haal. De 39-jarige renster werd op de Spelen olympisch kampioen in de tijdrit en pakte zilver in de wegwedstrijd. Ze stond ook op het hoogste schavotje van de Ronde van Vlaanderen.