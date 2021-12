LA Lakers stuiten op ontketende DeMar DeRozan, NBA neemt coronamaatregelen

Voor DeMar DeRozan was het zijn eerste wedstrijd in twee weken na een coronabesmetting en de guard van de Chicago Bulls was duidelijk gretig. DeRozan scoorde 38 punten, waarvan 19 in het 4e quarter, en loodste Chicago zo naar een 115-110-zege tegen de LA Lakers.



Bij de bezoekers was LeBron James de topschutter met 31 punten, ook Carmelo Anthony (21) en Russell Westbrook (20) waren goed bij schot.



De Lakers misten 6 spelers die in quarantaine zitten. Ook coach Frank Vogel was er om die reden niet bij. Anthony Davis ontbrak door een knieblessure. Bij de Chicaco Bulls, die onlangs nog 2 matchen moesten uitstellen door corona, zijn nog 4 spelers out door het virus.