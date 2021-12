Finse kapitein, die Rode Duivels niet kon afstoppen op EK, stopt met voetballen

Tim Sparv droeg al 12 jaar het shirt van de Finse nationale ploeg, waar hij als sterkhouder de aanvoerdersband rond zijn arm had.



Afgelopen zomer beleefde hij het hoogtepunt uit zijn carrière met zijn eerste optreden ooit in een groot toernooi. Sparv speelde als verdedigende middenvelder mee in de 0-1-zege tegen Denemarken. Ook tegen de Rode Duivels stond hij een uur op het veld, Finland verloor toen met 0-2.



Opvallend is dat Sparv als international maar 1 goal maakte in 84 matchen: in 2012 in de vriendschappelijke interland tegen Noord-Ierland.



In clubverband kreeg Sparv zijn opleiding bij Southampton. Daarna volgden passages in de Zweedse, Nederlandse, Duitse, Deense, Griekse en Finse competitie. Sparv sloot zijn carrière af bij de Finse topclub HJK Helsinki, omdat het fysiek naar eigen zeggen op is.

Sparv staat trouwens ook bekend als een voorvechter voor de rechten van de arbeiders die de stadions bouwden voor het WK van 2022 in Qatar. Hij sloot zich in november nog aan bij een oproep van Amnesty International die de FIFA vroeg meer te doen voor de bescherming van buitenlandse arbeiders in Qatar.