FIFA paait landen: tweejaarlijks WK zou 17 miljoen euro extra in laatje brengen

FIFA had gehoopt vandaag over het controversiële voorstel te stemmen, maar dat zal (nog) niet gebeuren. Wel kwam het met een rapport over de financiële implicaties van een WK om de twee jaar.

Volgens een studie, die door de FIFA besteld werd, levert een tweejaarlijks WK de FIFA 3,9 miljard euro extra op over vier jaar. Ticketing, tv-rechten en sponsoring zouden 11,4 miljard in plaats van 7 miljard dollar opbrengen, ook rekening houdend met de uitbreiding van het aantal WK-deelnemers van 32 tot 48 ploegen vanaf 2026.

Door een nieuw "solidariteitsfonds" met daarin 3,1 miljard euro te creëren tijdens de eerste vier jaar van de hervorming, zal de FIFA naar eigen zeggen elke federatie ongeveer 14,1 miljoen euro kunnen toekennen in deze periode. Daarbovenop zou het investeringsprogramma "Fifa Forward" in die vier jaar ook toenemen van 6 naar 9 miljoen dollar per federatie. In totaal gaat het om 16,8 miljoen euro per federatie.

Het lijkt er sterk op dat de FIFA met deze torenhoge cijfers hoopt de voetbalfederaties te overtuigen. Tot nu toe stuit het plan immers op fel verzet van de UEFA, de Zuid-Amerikaanse CONMEBOL, de nationale bonden van de grote Europese landen en de grote Europese clubs. Zij zien een nog drukker speelschema niet zitten.

Volgens een eerdere studie die besteld werd door de UEFA zouden de voetbalbonden van Europese landen over een cyclus van vier jaar tussen 2,5 en 3 miljard euro aan inkomsten kunnen mislopen.