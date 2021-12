Extra Time over Dury: "Als alles bekoeld is, moeten fans tifo voor hem maken"

"Maar volgens mij heeft dit niets te maken met de coach. Het geluk dat er voorbije weken niet was, is er nu wel."

Nu is Timmy Simons de coach van Zulte Waregem. "Hij vergeet dit nooit meer, dat dit zijn eerste match was als T1. Voor hem is dit fantastisch."

"Het is een enorme opsteker en het waren fantastische goals, maar dan denk je ook aan Francky Dury, die thuis zit. Hij verdient enkel respect voor wat hij in zijn carrière bereikt heeft."

Het was een ongelooflijk scenario in de toegevoegde tijd: Zulte Waregem boog een 1-2-achterstand tegen KV Mechelen nog om in een zege. Die ommekeer was ook Gert Verheyen opgevallen. "Dat maakt een geweldig verschil voor Essevee gezien de situatie waarin ze zaten", weet hij.

"Heeft Dury eigenlijk ooit al eens zo lang thuisgezeten?", vroeg Verheyen zich af. "Hij was altijd aan de slag, meestal bij Essevee. Niet vergeten, hij moest daar bijna elk jaar opnieuw beginnen met een nieuwe groep. En het spelersmateriaal dat hij kreeg, was de voorbije jaren toch van mindere kwaliteit."

Met enkele beelden uit de oude doos werden de verdiensten van Dury nog eens in de verf gezet. "De beker, inderdaad, maar hij pakte ook bijna de titel, hé. Door een vrije trap die afwijkt, grijpt Essevee ernaast. Dat is ook (on)geluk."



Vandenbempt pikt in. "Het is eigenlijk tragisch hoe hij door fans werd behandeld de laatste weken. Ik begrijp dat, want de resultaten zijn minder, maar ze moeten beseffen dat Essevee al heel lang eigenlijk boven zijn stand speelde. Ze hebben vijf keer POI gehaald. Het is nog af te wachten of de volgende trainer(s) daar in de buurt zullen komen."

"Als alles wat bekoeld is, moet er in een thuismatch een grote tifo komen voor Francky Dury. Dan kunnen ze in vrede afscheid nemen."