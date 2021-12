Ex-speler Paul Beloy over racisme: "Breek blanke, mannelijke meerderheid in ons voetbal"

Het racisme aan het adres van Vincent Kompany en de zijnen gisteren in Club Brugge-Anderlecht zorgt voor heel wat ophef en beroering. De aangeslagen RSCA-coach wilde gewoon snel naar huis, maatje Romelu Lukaku eist in rake bewoordingen actie van de Pro League. Hoe kijkt Paul Beloy, ex-voetballer en bestrijder van racisme, tegen de zaak aan?

Beloy (64) werd geboren in Congo en groeide op in België. De ex-verdediger van KV Mechelen, Beerschot en Lierse schreef enkele jaren geleden het boek "Vuile zwarte" met journalist Frank Van Laeken over racisme in het voetbal.



Beloy wilde in De ochtend op Radio 1 eerst dit punt maken: "Ik werd gisteren door alle kranten gebeld , vanochtend ook door jullie. Maar 2 à 3 weken geleden gebeurd eer iets met andere voetballers en is er heel weinig commotie."



"Gelukkig zijn figuren als Kompany en Lukaku belangrijk genoeg om dat item mee te nemen voor jullie. En dat vind ik een beetje spijtig." "Het gaat over Kompany. En al wat er gebeurt, is echt terecht, maar ik heb een beetje problemen met de plotse verontwaardiging van heel veel mensen die nu reageren. Alles is al jaren bezig."

Ik heb een beetje problemen met de plotse verontwaardiging van heel veel mensen nu. Alles is al jaren bezig. Paul Beloy

De manier waarop Kompany gisteren in 30 seconden aangeslagen zijn onvrede uitte, maakte indruk. Beloy: "De figuur van Kompany staat buiten kijf, als persoonlijkheid en intelligentie."



"Het probleem dat zich stelt, is dat zijn woorden worden opgepikt. De communiqués volgen: "We gaan dit aanpakken, dit kan niet, enzovoort." Maar de reactie die we zouden moeten krijgen is: "Wat gaan we eraan doen, wat gebeurt er nu?" "Misschien was het slimmer geweest van Vincent om aan zijn ploeg te zeggen: "Jongens, we gaan van het plein en we stoppen." Dan moet heel de machinerie gaan draaien. Dan moet match herspeeld worden, met of zonder publiek." "Nu moet er niets gebeuren. Volgende week kan er weer gevoetbald worden, kan er weer gesupporterd worden en alles gaat gewoon verder."

"Witte, blanke mannen nemen beslissingen rond racisme in ons voetbal"

Tenzij de Pro League en de clubs reageren. of is dat naïef? Beloy meent van wel: "Ik ben al jaren bezig rond racisme. En dat heeft een reden. Als de zaken zouden veranderen, dan moest ik mij daar in principe niet meer mee bezighouden. Het is een constant herhalend gegeven."



"En nu is er weer een opflakkering omdat het over Kompany en Lukaku gaat. Als die personen terecht opmerkingen maken, beweegt iedereen. Maar als Koita Aboubakary van STVV dat doet... "



Wat er moet er gebeuren, is eigenlijk heel simpel, stelt Beloy. "Kijk eens naar welke mensen ons hele voetbalgebeuren bepalen. Daar moeten zaken gewijzigd worden."



"De blanke, mannelijke meerderheid in de voetbalbond moet gebroken worden. Die blanke, superioritaire meerderheid blijkt dus niet in staat om duidelijk te functioneren bij zulke problemen." "Heel de Pro League is een witte bende. Eén vrouw mag ertussen zitten en één iemand van Charleroi die geen Belg is . Voor de rest zijn dat allemaal witte, blanke mannen. Die gaan beslissingen nemen rond racisme."

De blanke, mannelijke meerderheid in de voetbalbond moet gebroken worden. Paul Beloy