Dimitri Van den Bergh is klaar voor het WK: "Papa worden gaf me een boost"

"Een jaar met ups en downs", zo omschrijft Dimitri Van den Bergh zijn seizoen.

Onze landgenoot schitterde dit jaar in de Premier League of Darts, maar is ook meer dan tevreden over 2 Major-toernooien.

"Ik kijk vooral positief terug op de World Series, waar ik het in de finale moest opnemen tegen Jonny Clayton. Om daar te geraken moest ik voorbij toppers en mensen met wie ik een nauwe band heb. Dat was bijzonder."

"Een tweede hoogtepunt was de World Matchplay, waar ik mijn titel moest verdedigen. Ook hier geraakte ik weer in de finale en dat door onderweg de wereldkampioen Gerwyn Price te kloppen." Hij verloor wel tegen zijn vriend Peter Wright.



Anderzijds was het op medisch vlak niet altijd even gemakkelijk voor de Belgische nummer 1. "Ik heb meerdere keren geworsteld met mijn gezondheid", bekent hij.



"Ik had last ter hoogte van mijn hart, iets wat gecontroleerd geweest is door experten. En dan was er die operatie aan mijn been. Ik heb best wat moeten ondergaan, waar ik van moest terugkomen."

"Maar ik zit optimistisch in elkaar. Ik ben hard gefocust op positieve aspecten om toch weer wat beter te worden. Wedstrijden die ik verlies, neem ik mee als een les voor de toekomst."