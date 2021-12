Costa Ricaanse crosser verovert Namen: "Zijn levensverhaal is niet normaal"

Felipe Nystrom is geen volslagen onbekende deelnemer aan de Wereldbeker veldrijden, want hij was er in het begin van het seizoen ook al bij tijdens de manches in de VS.

Nystrom tekende afgelopen weekend ook voor wat Zuid-Amerikaanse vibes in Rucphen en Namen.

De Costa Ricaan werd zaterdag in de slotfase uit koers genomen, maar verloor zijn glimlach niet toen hij aan de tand werd gevoeld door onze vliegende reporter.

Renaat Schotte was onder de indruk van zijn levenswandel. "Niet normaal", zei Schotte tijdens de uitzending.

Zo leefde Nystrom - zijn moeder heeft Scandinavische roots - een tijdje op straat.

"Ik ben blij om hier te zijn", lachte hij. "In Costa Rica bestaat veldrijden helaas niet. Ik wil alle manches rijden, maar ik betaal zelf voor mijn deelnames en ik moet werken om te kunnen deelnemen."

"Ik rijd volgende zondag nog in Dendermonde, keer dan terug naar Costa Rica om te werken en om geld te sparen. Dan kan ik eind januari deelnemen aan het WK in de VS."