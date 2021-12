CEO van Union over succescoach Felice Mazzu: "Hij kan de knop soms ook afzetten"

Het sprookje van Union in 2021 - kampioen in 1B en leider in 1A na 20 speeldagen - wordt geregisseerd door Felice Mazzu. De 55-jarige T1 kreeg maandagmiddag dan ook de Trofee Raymond Goethals. "Met de spelers op een familiale manier omgaan is een van zijn sterke punten", typeert zijn CEO Mazzu.